Silt, la particolare avventura ambientata negli abissi ha una data di uscita

Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo evento Indie World che, come al solito, si è concentrato sulle imminenti uscite per Nintendo. Tuttavia, molti di loro raggiungono anche altre piattaforme ed è il caso di cui parliamo oggi.

Nello specifico, ci riferiamo a Silt, titolo sviluppato dallo studio inglese Spiral Circus e che è stato presentato durante questo evento. Il gioco indie, che ricorda Limbo per la sua estetica in bianco e nero, arriva a giugno e per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer.

“Immergiti negli strazianti abissi oceanici di Silt e svela misteri a lungo dimenticati. Esplora le acque pericolose, possiedi creature marine e risolvi enigmi per addentrarti più in profondità nell'oscurità", si legge nella descrizione del trailer. Silt sembra mescolare due concetti che ricordano precedenti progetti indie: la già citata estetica oscura e cupa di Limbo e l'approccio subacqueo e il possesso delle creature acquatiche di Abzû.

Come ha annunciato Spiral Circus sul suo account Twitter ufficiale, Silt arriverà il 1° giugno su Xbox, Nintendo Switch, PlayStation e PC.

