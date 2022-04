Skate 4, i playtest potrebbero iniziare questa settimana per un insider

Skate 4 è stato annunciato nel 2020 durante un evento EA Play. Da allora, non abbiamo sentito molto e per adesso non c'è ancora una finestra di lancio. Ma, secondo un insider del settore, i playtest per l'attesissimo gioco sarebbero in corso.

Tom Henderson ha chiesto scherzosamente chi ha partecipato al playtest di Skate 4 questa settimana su Twitter. A marzo ha twittato che le persone lo avevano contattato per confermare che i test per il gioco erano in corso da mesi.

Sebbene i playtest suggeriscano che si stanno facendo progressi nel gioco, potremmo essere ancora lontani dal suo lancio. Lo sviluppatore, Full Circle, sta attualmente pubblicizzando diversi ruoli sul suo sito Web, tra cui un responsabile della progettazione di sistemi, progettista UX senior e responsabile della progettazione di giochi senior.

So... Who got into the skate. Playtest this week? 👀 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 19, 2022

Durante una conference call a febbraio, Andrew Wilson di EA ha detto che Skate 4 sarebbe stato lanciato "presto" e ha anticipato alcuni nuovi dettagli sul gioco. Anche se per adesso non c'è una finestra di lancio, è possibile che sentiremo parlare del gioco ancora in futuro.

