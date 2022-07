Skate 4 si chiamerà Skate e sarà free-to-play, cross-play e cross-progression

EA ha annunciato che Skate 4 - o meglio semplicemente Skate - sarà un gioco live service, free-to-play che verrà lanciato su piattaforme PC, PlayStation e Xbox con cross-play e cross-progression.

La notizia arriva come parte di una nuova diretta streaming, in cui gli sviluppatori insistono sul fatto che il gioco "non sarà pay to win" e che "non ci saranno aree della mappa bloccate dietro un sistema di paywall", "nessuna loot box" e "nessun vantaggio di gioco se si paga". Il team aggiunge che il gioco si ispira a titoli come Apex Legends per il suo modello di monetizzazione nel tentativo di fornire una buona esperienza ai giocatori che non vogliono spendere soldi.

Gli sviluppatori hanno insistito anche sul fatto che questo "non è Skate 4". In altre parole, non è un sequel diretto, o un remake o un remaster. Non ci sono piani per sequel standalone, poiché lo studio intende creare aggiornamenti in questo gioco mentre continua ad evolversi. Si svolge a San Vansterdam, una città completamente nuova, considerata una sorta di città sorella della San Vanelona dei giochi più antichi.

Il nuovo Skate sarà caratterizzato da cross-play e cross-progression su console di ultima e nuova generazione e PC. È in lavorazione anche una versione mobile, che supporterà le opzioni multipiattaforma. Per adesso non c'è ancora una data di lancio, dato che il gioco è ancora in sviluppo attivo. Tuttavia i giocatori possono ancora iscriversi ai playtest.

Fonte: IGN