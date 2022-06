Skate 4 potrebbe essere presentato a luglio per l'insider Tom Henderson

Sembra proprio che il mese prossimo potremmo vedere ufficialmente il nuovo Skate 4, almeno secondo l'ormai più che noto leaker Tom Henderson, ultimamente alla ribalta per la questione Overdose-Kojima. Prendendo sempre buono quanto scrive, il nuovo Skate dovrebbe essere uno dei progetti principali di Electronic Arts e potrebbe uscire tra gennaio e marzo del 2023.

Nonostante manchi l'ufficialità, di Skate 4 se ne è parlato parecchio, per via di leak di alcune immagini e addirittura gameplay che a quanto pare, risalivano però a una vecchissima build. I test però sono proseguiti e intensificati negli ultimi mesi e il progetto sembra proprio in fase avanzata.

Tuttavia, non sappiamo ancora cosa verrà mostrato, se direttamente un trailer di presentazione oppure del gameplay. La cosa certa è che Electronic Arts sta sviluppando un titolo del franchise e visti tutti gli indizi, non manca davvero molto al reveal, indipendentemente da Tom Henderson.

Fonte: PSU