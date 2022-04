Skate 4, trapelano in rete i primi video dal playtest

Abbiamo sentito parlare di Skate 4, o come viene chiamato, il reboot di Skate, ormai da un po'. Tuttavia, EA e lo sviluppatore Full Circle non hanno ancora mostrato nulla. Ora entrano in scena i leaker che hanno condiviso su internet i primi video del gioco.

Skate 4 è entrato in una prima fase di playtest, quindi, naturalmente, stanno iniziando ad apparire clip di gioco. Jeff Grubb di VentureBeat ha condiviso uno spezzone su Twitter, sebbene la fonte iniziale sia già stata rimossa.

A guardare la clip, che potete visionare di seguito, non ci sono molti dettagli a riguardo, poiché il gameplay sembra piuttosto scarno. Tuttavia, come notato nel tweet, questa clip ci dà un'idea del gameplay di base di Skate 4.

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I've heard about where the game is at from multiple people. They're trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg