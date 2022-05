Sonic 3 il film punta all'uscita nel 2024

Sonic 2 è diventato un successo al botteghino e, in effetti, è ancora in programmazione nelle sale di alcuni territori, ma ciò non significa che Paramount Pictures e SEGA Corporation siano rimaste a guardare, dato che stanno attualmente lavorando entrambe su una serie con protagonista Knuckles oltre al terzo film.

Non sorprende che Pat Casey e Josh Miller, i suoi autori, abbiano rivelato al KCC Comic-Con 2022 che il team spera di pubblicare Sonic 3: The Movie nel 2024. Allo stesso modo, hanno confermato che stanno già cercando un attore per interpretare Shadow the Hedgehog, che presumibilmente sarà il grande rivale di Sonic in questo nuovo capitolo.

Nonostante non sia stato dato un nome, lo studio potrebbe essere alla ricerca di una grande star di Hollywood come accaduto con Knuckles, personaggio doppiato da Idris Elba.

L'obiettivo degli autori è di aggiungere nuovi personaggi dell'universo di Sonic all'interno dei film, almeno, finché le persone continueranno ad amare il Sonic cinematografico.

