Sonic 3 e Michael Jackson? Yuji Naka conferma la collaborazione

Michael Jackson che lavorò alla colonna sonora di Sonic 3 è stata una leggenda metropolitana nei giochi per decenni. I fan del porcospino blu hanno cercato di confermare se fosse così da anni, e oggi l'ex capo di SEGA Yuji Naka sembra averlo confermato con un breve tweet.

"Oh mio dio, la musica di Sonic 3 è cambiata, anche se SEGA Official utilizza la musica di Michael Jackson", ha twittato Naka. L'ex capo di SEGA ha chiaramente giocato a Sonic Origins, lanciato su più piattaforme in tutto il mondo. All'inizio di oggi, Naka si è chiesto se la musica in Sonic 3 fosse stata modificata rispetto all'originale per il bene della nuova raccolta.

La risposta a questa domanda è sì, ed è stato un punto controverso sin da quando la notizia è stata rivelata poco prima del lancio di Origins. Nessuno può sapere chi possiede esattamente i diritti sulla colonna sonora del gioco, e ciò significa che la musica che i giocatori ascoltano quando giocano a Sonic 3 in Origins è diversa. L'inclusione ora confermata dello storico cantante nella composizione di quella colonna sonora potrebbe spiegare in qualche modo perché i diritti sulla musica di Sonic 3 sono in tale stato nonostante siano passati anni.

Oh my god, the music for Sonic 3 has changed, even though SEGA Official uses Michael Jackson's music. — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) June 23, 2022

Michael Jackson era presumibilmente un giocatore piuttosto avido. Non solo aveva una vasta collezione di armadi arcade, ma aveva anche un videogioco tutto suo, Moonwalker.

Fonte: Eurogamer