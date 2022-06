Sonic Origins, il nuovo trailer descrive le varie modalità disponibili

I fan di Sonic hanno tanti contenuti nuovi in arrivo nei prossimi mesi. Mentre Sonic Frontiers cercherà di segnare l'inizio di una nuova era per la serie, prima ancora, tra pochi giorni, Sonic Origins ci riporterà ai giorni di gloria del franchise, offrendo - come dice il nome stesso - un ritorno alle origini.

Prima del lancio della collezione rimasterizzata, SEGA ha pubblicato un nuovo trailer che approfondisce le molteplici modalità che saranno offerte in Sonic Origins. La modalità Anniversary consentirà ai giocatori di giocare a tutti e quattro i giochi della collezione in modalità widescreen con regole di gioco modernizzate che includono vite illimitate, la modalità Classic sarà caratterizzata da immagini rimasterizzate ma presentate nel formato schermo originale, con vite limitate a disposizione dei giocatori.

Poi c'è la modalità Storia, che consentirà ai giocatori di giocare a tutti e quattro i giochi come un'unica esperienza continua in ordine cronologico. La modalità Boss rush farà esattamente ciò che suggerisce il nome, consentendo ai giocatori di combattere contro i boss dei quattro giochi, mentre la modalità Mission presenterà varie missioni in ciascuno dei quattro giochi, consentendo ai giocatori di guadagnare gradi migliori. Infine, c'è anche la modalità Mirror, una modalità sbloccabile che vi permetterà di giocare a tutti i giochi della raccolta al contrario.

Vi ricordiamo che Sonic Origins verrà lanciato il 23 giugno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

