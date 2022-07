Sonic Origins ha bug e problemi? Il team ha ascoltato i fan e sta lavorando per risolverli

La compilation Sonic Origins di SEGA è stata rilasciata a giugno e, anche se i fan ne sono rimasti piuttosto colpiti, non tutti erano contenti.

Alcuni membri della community di Sonic hanno chiesto patch per correggere determinati problemi e bug. La buona notizia è che il team sta attualmente lavorando a una patch. Il social media manager di SEGA of America, Katie Chrzanowski, ha informato i fan di Sonic su Twitter che in futuro verrà rilasciata una patch che risolverà una serie di problemi.

"Ehi! Grazie per la pazienza! Il team sta ascoltando e sta lavorando per risolvere una serie di problemi in questo momento. Ci assicureremo di ricevere altri messaggi ufficiali una volta che avremo più informazioni per tutti" si legge nel tweet.

