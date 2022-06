Sonic Origins, il team non è soddisfatto della versione finale del gioco lanciata da SEGA

Sonic Origins non è stato accolto molto calorosamente al momento del lancio. SEGA è stata infatti criticata per le diverse scelte e modifiche apportate alla collezione, soprattutto per diversi bug e glitch che rendono difficoltoso il gameplay. Tuttavia anche il team stesso di sviluppo non è soddisfatto della versione finale del gioco, criticando SEGA per averlo fatto uscire in questo stato.

Un thread pubblicato su Twitter dal fondatore di Headcannon (gli sviluppatori di Sonic Origins) Simon "Stealth" Thomley dà un po' di spunti di riflessione. "Non mentirò dicendo che non c'erano problemi in ciò che abbiamo dato a SEGA, ma ciò che è in Origins non è nemmeno ciò che abbiamo consegnato", ha detto Thomley nel thread. “L'integrazione ha introdotto alcuni bug importanti che la logica convenzionale farebbe credere fossero una nostra responsabilità, ma molti di loro non lo sono".

"Per quanto riguarda Origins, eravamo estranei alla creazione di un progetto separato che è stato poi trasformato in qualcosa di completamente diverso. Sapevamo che ci sarebbe stata una grande crisi di tempo e abbiamo lavorato per soddisfare il gioco. Solo così sarebbe stato realizzato e pubblicato".

Thomley ammette che il team Headcannon ha commesso "alcuni errori reali" così come "alcuni trascurati, alcuni lavori urgenti, alcune cose che abbiamo notato ma non ci è stato permesso di correggere verso la fine" - ma continua osservando che la parte di sviluppo di SEGA ha introdotto più bug che non erano nella build fornita da Headcannon.

Regarding Origins, we were outsiders creating a separate project that was then wrangled into something entirely different. We knew going in that there would be a major time crunch and we worked ourselves into the ground to meet it just so this would even be made and released — Stealth (@HCStealth) June 24, 2022

I'm extremely proud of my team for their performance under such pressure, but every one of us is very unhappy about the state of Origins and even the Sonic 3 component. We weren't too thrilled about its pre-submission state either but a lot was beyond our control. — Stealth (@HCStealth) June 24, 2022

“Sono estremamente orgoglioso del mio team per le sue prestazioni sotto tale pressione, ma ognuno di noi è molto scontento dello stato di Origins e persino di Sonic 3. Non eravamo nemmeno molto entusiasti del suo pre-lancio, ma molto era al di fuori del nostro controllo".

Quindi è tutto finito con SEGA? "No, non sto combattendo contro SEGA, e no, non ho interrotto i rapporti lavorativi con SEGA. È molto più complicato di così. Sono disposto a fare più lavoro nelle giuste condizioni".

