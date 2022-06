Sonic Frontiers tra combattimenti frenetici e livelli 'Cyberspace' in un nuovo video gameplay

I fan di Sonic finora non sono stati entusiasti di Sonic Frontiers. Nonostante ciò, SEGA ha mostrato un nuovo gameplay durante il Nintendo Direct. Questa volta si tratta di avversari, combattimenti e livelli Cyberspace.

Innanzitutto i livelli Cyberspace consentono di scegliere livelli più "tradizionali e frenetici". È un regno misterioso in cui è possibile entrare solo attraverso antichi ingressi. E' possibile trovarli sulle Isole Starfall, uno dei quali è già stato mostrato nei primi trailer di Sonic Frontiers.

Non solo bisogna trovare gli ingressi, ma dovranno anche essere sbloccati con i cosiddetti Portal Gears. E' possibile ottenerli risolvendo enigmi e creando sfide sulla mappa "Open Zone". Dopo aver sbloccato i livelli speciali, sono disponibili i frenetici platform d'azione, in cui sarete in grado di guadagnare Vault Keys per un'ulteriore progressione.

SEGA ha anche mostrato "Cyloop". Non si tratta di un nemico con un occhio solo che Sonic incontra durante il suo viaggio, ma si tratta invece di una nuova abilità che il porcospino blu può imparare. Se viene usata, appare un fascio di luce. Con questo fascio di luce Sonic può circondare nemici, oggetti o interi ambienti e applicare effetti diversi.

SEGA ha anche speso qualche parola sui pericoli in arrivo sotto forma di boss: troviamo infatti Cyclone, Banger, Bubble e Shell la cui "conchiglia" come dice il nome è impenetrabile e può essere intaccata usando Cyloop.

Sonic Frontiers non ha ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Fonte: Eurogamer