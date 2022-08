Sonic Frontiers mostrato in un nuovo gameplay adrenalinico tra deserto e boss fight

Il discusso Sonic Frontiers torna a mostrarsi dopo la Gamescom, attraverso il canale giapponese di IGN, con un nuovo video gameplay che mostra una nuova area desertica chiamata Ares Island. Nonostante l'impatto grafico siamo migliorato parecchio rispetto il primo trailer, rimangono alcune perplessità, anche sul fronte open world che qui, abbiamo avuto modo di vedere in generale cosa comporterebbe.

Oltre al frenetico movimento di Sonic, i combattimenti sembrano all'ordine del giorno, non solo con i vari nemici sparsi per la mappa, ma anche verso alcune boss fight, che non sembrano particolarmente ispirate. Non manca comunque l'esplorazione, anche su autostrade sospese in cielo e verdi prati lussureggianti.

L'obiettivo di SEGA e chiaro: raccogliere vecchi e nuovi fan in un unico luogo, sposando un'estetica più al passo con le nuove generazioni. L'uscita comunque non è lontana: basta attendere sino all'8 novembre per mettere le mani sul nuovo Sonic, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e il duo Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.