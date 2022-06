Sonic Frontiers si mostra in un nuovo video gameplay incentrato sul combattimento

Il riccio blu lo ricorda ancora una volta: questo è il mese di Sonic Frontiers. E IGN, che si occupa della copertura mediatica, condivide quindi regolarmente nuovi elementi sul gioco. Dopo il video che ci ha mostrato una parte di ambientazione, ora un nuovo gameplay si focalizza questa volta sul combattimento.

In tipico stile Sonic, sarete in grado di usare velocità e agilità per sconfiggere le minacce meccanizzate mentre saltate e rimbalzate su di esse con attacchi rotanti. Sonic ha una nuova arma nel suo arsenale, poiché è in grado di usare la sua velocità per sferrare più colpi rapidi sui nemici mentre è in volo.

Sebbene l'isola sia piena di nemici robotici, sembra che Sonic dovrà anche vedersela con boss molto più grandi, incluso un titano tecnologico visto verso la fine del video. SEGA punta a ottenere punteggi elevati nelle recensioni per Sonic Frontiers e ha reclutato il direttore di Sonic Lost World e Sonic Forces Morio Kishimoto per guidare lo sviluppo del gioco.

Nonostante ciò a diversi fan non è piaciuto quello che è stato mostrato e stanno chiedendo a SEGA di rinviare il gioco in modo da lavorarci su.