Sonic the Hedgehog ottiene un nuovo gioco...su Roblox

Sonic the Hedgehog è uno dei franchise del momento: l'iconico porcospino blu è riuscito a conquistare anche il botteghino con l'uscita del secondo capitolo al cinema e non solo. Oltre a Sonic Frontiers, titolo mostrato durante i The Game Awards dello scorso anno e che dovrebbe uscire prossimamente, Sonic sta per sfrecciare anche all'interno di Roblox.

SEGA e lo sviluppatore di Roblox Gamefam stanno collaborando per creare un gioco ufficiale di Sonic the Hedgehoh da inserire nella piattaforma. Sonic Speed Simulator è un gioco che incarica i giocatori di aumentare di livello la propria velocità correndo e raccogliendo oggetti come gli anelli.

I giocatori possono utilizzare le loro skin Roblox personalizzate o sbloccare modelli 3D di vari personaggi di Sonic. Il gioco è attualmente scaricabile gratuitamente tramite l'app Roblox per dispositivi mobile, PC e Xbox One.

Sonic is getting an official Roblox game, called Sonic Speed Simulator:pic.twitter.com/tBu1xLWQSahttps://t.co/LdAm6KIb96 — Ryan Brown 🎮🇺🇦 (@Toadsanime) April 13, 2022

Forse non è propriamente il titolo di Sonic che molti fan speravano, ma senza dubbio il franchise sta vedendo ora il suo momento d'oro.

Fonte: Eurogamer