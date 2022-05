Sonic: la versione cinematografica 'brutta' fa un'apparizione nel film 'Cip & Ciop agenti speciali'

Vi ricordate il primo trailer del film di Sonic? Ai fan quella versione del porcospino blu proprio non andava giù e in seguito alle molte lamentele si è optato per cambiare l'aspetto del protagonista.

Ora però la versione "brutta" di Sonic ha fatto una speciale apparizione all'interno del film "Cip & Ciop Agenti Speciali". All'inizio del film, mentre Cip è a una convention, Sonic 'brutto' ha il suo stand, insieme a Lumière di La bella e la bestia e Tigra del cartone animato degli Avengers degli anni '90.

Sonic in questa scena continua a dire a Ciop: "Gli piacerò per quello che sono, non come l'ultima volta quando Internet ha dato un'occhiata ai miei denti umani e mi hanno bocciato...Oh, stanno ridendo di me. Lo so che non potete ferire i miei sentimenti se sono coinvolto nello scherzo". Ecco la scena qui di seguito.

Il reboot di Cip & Ciop Agenti Speciali non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe comunque arrivare entro quest'anno.

Fonte: Eurogamer