Marvel's Spiderman Remastered, un leak mostra I settaggi grafici su PC

Oggi potremmo ricordarla come la domenica dei leak. Dopo quelli già riportati in precedenza su vari titoli, ora tocca a Marvel’s Spiderman Remastered a venire fuori con una news “non desiderata” da parte di Sony.

Il titolo uscirà il prossimo 12 agosto sia su Steam che su Epic Games Store, ed è stato l’ennesima vittima di leak per la sua versione PC che già da giorni circolano. Fra le immagini più interessanti troviamo quella che mostra il menù per la regolazione delle impostazioni grafiche, dalle quali si apprende che sarà possibile intervenire, ad esempio, sulla qualità delle texture, sulla qualità delle ombre e dell’occlusione ambientale, la presenza del ray-tracing, profondità di campo, lens flares, qualità delle particelle meteo e tanto altro ancora. Non è dato sapere invece la regolazione della risoluzione. Sappiamo tuttavia che il gioco supporterà il v-sync, la gestione del framerate ed il confermato supporto all’ultrawide, sia a 21:9 che a 32:9.

I requisiti di sistema del gioco sono i seguenti

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz o una scheda AMD equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 950 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Memoria: 75 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-4670 3.4 Ghz o AMD Ryzen5 1600 3.2 Ghz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 75 GB di spazio disponibile

Speriamo il vostro PC sia pronto a supportare il gioco del nostro amichevole supereroe di quartiere!