Splatoon 2 Octo Expansion disponibile gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Nintendo ha finalmente svelato una data di uscita concreta per Splatoon 3 e, con lo sparatutto in uscita tra pochi mesi, i fan della serie hanno molto da aspettarsi su questo titolo. Se avete sempre voluto giocare a Splatoon e non avete ancora esaminato tutte le sue precedenti offerte, presto avrete un'ottima occasione per farlo.

Nintendo ha annunciato che in preparazione dell'imminente lancio di Splatoon 3, offrirà il DLC Splatoon 2: Octo Expansion. Se siete quindi abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo e possedete il gioco base, potete scaricare l'espansione gratuitamente.

Il livello più costoso per il servizio in abbonamento di Nintendo offre anche l'accesso gratuito alle espansioni pubblicate per Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe.

Terra in vista! I membri di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo che possiedono #Splatoon2 ora possono godersi il contenuto scaricabile Octo Expansion senza costi aggiuntivi tramite la propria iscrizione.



Splatoon 3, nel frattempo, non ha un'uscita così lontana. Verrà lanciato esclusivamente per Nintendo Switch il 9 settembre, quindi restate sintonizzati per maggiori dettagli in vista del suo lancio.

