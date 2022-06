Star Ocean The Divine Force: Square Enix dà appuntamento tra pochi giorni per maggiori informazioni

Il 27 ottobre scorso si è tenuto uno State of Play durante il quale l'editore Square Enix ha svelato uno dei suoi prossimi titoli importanti. Mentre tutti si aspettavano di vedere le immagini di Final Fantasy XVI, è stato un altro grande franchise di giochi di ruolo giapponese ad essere sotto i riflettori. Stiamo parlando di Star Ocean The Divine Force.

Questo nuovo capitolo si è mostrato un trailer di oltre due minuti che presenta le basi di quella che promette di essere la prossima grande opera spaziale J-RPG da non perdere. In uscita quest'anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam), questo futuristico action-RPG sarà composto da due scenari individuali e numerosi personaggi giocabili, con un nuovissimo sistema di combattimento e la possibilità di esplorare pianeti lontani.

Ora però dopo mesi, il sito giapponese di Square Enix ha annunciato che tra pochi giorni i fan sapranno qualche dettaglio in più. L'evento dedicato a Star Ocean The Divine Force è infatti fissato per il 29 giugno alle 13:00 orario italiano. Questa diretta potrà essere vista su YouTube.

Questo evento sarà commentato da Subaru Kimura, il doppiatore giapponese del personaggio principale Raymond Laurence, con un focus particolare sulla storia dell'eroe, ma anche dettagli sulle meccaniche di gioco e una presentazione degli altri personaggi di Star Ocean The Divine Force.

