Star Ocean The Divine Force ha una data di uscita e un nuovissimo video gameplay

Ci è voluto un po' di tempo per sentire parlare di nuovo di Star Ocean: The Divine Force, ma almeno l'attesa è valsa la pena, perché Square Enix ha confermato la data di uscita del nuovo capitolo della saga sviluppata da Tri-Ace. Il gioco uscirà infatti il 27 ottobre.

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer con una buona manciata di sequenze di gioco per dare un'occhiata ai suoi scenari open world che uniranno elementi di fantasy e fantascienza. Possiamo spostarci ovunque attraverso alcune aree in cui ci saranno anche i nemici.

Quando i giocatori entreranno in contatto con loro, inizieranno alcuni frenetici combattimenti in tempo reali, su quello che i suoi creatori promettono sarà il più spettacolare dell'intera serie. I diversi personaggi potranno finire i loro avversari usando abilità speciali e persino scatenare tutta la loro potenza per eliminare chiunque con un solo impatto.

Star Ocean: The Divine Force mira ad essere uno di quei giochi di ruolo che ogni fan di questo genere non può ignorare. Il suo lancio avverrà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.

Fonte: GamingBolt