SteamWorld, il franchise si allarga: Thunderful Games ha altri 4 giochi in sviluppo

Buone notizie per i fan del franchise SteamWorld: durante gli ultimi dati finanziari condivisi da Thunderful Games, la società ha dichiarato di avere in cantiere nuovi giochi della serie e precisamente ben quattro.

L'elenco contiene SteamWorld Headhunter, titolo che era già stato annunciato a novembre. Questo gioco è un action adventure in terza persona con un lancio previsto per il 2023. A questo si aggiungeranno sempre nel 2023 altri due giochi con i nomi in codice di Strawberry e Coffee.

Strawberry sarà un puzzle game sviluppato questa volta per dispositivi mobile, mentre Coffee è un gioco strategico in cui dovrete costruire città; questo sarà disponibile invece su PC e console. Non è finita qui perché nel 2024 si aggiungerà un altro progetto con il nome in codice Caramel, uno sparatutto tattico a turni in sviluppo per PC e console.

Insomma, a quanto pare il futuro di SteamWorld è costellato da tanti giochi di genere diverso che sicuramente piaceranno ai fan.

Fonte: IGN