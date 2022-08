Stray Blade mostrato con un nuovo gameplay con focus sul crafting di armi Future Games Show

Al Future Games Show c'è spazio anche Stray Blade, nuovo action RPG in stile souls-like in cel-shading con uno caratteristica molto particolare. Il crafting infatti è al centro del gioco, soprattutto per quanto riguarda le armi.

Infatti una delle caratteristiche interessanti è proprio quella di creare le proprie armi e man mano che vengono utilizzate e conosciute vengono potenziate, in modo simile a quanto avveniva ad esempio in wolfenstein Yougblood, ad esempio.

La personalizzazione sembra davvero profonda con diversi armi a disposizione, anche se il gameplay in generale non sembra particolarmente innovativo. Questa la sinossi:

"Dimostra il tuo valore in questo action RPG, lanciati in feroci battaglie ed esplora le antiche rovine di una misteriosa civiltà. Le leggende narrano della valle perduta di Acrea, un luogo selvaggio e abbandonato ma innegabilmente potente. Tu hai scoperto questa terra dimenticata, per poi morire. Il tempo passa, e miracolosamente torni in vita. Il prezzo da pagare: non puoi lasciare questa terra."

"Riconquista la libertà e ridona stabilità a questo luogo devastato dalla guerra, grazie anche alla guida del tuo fedele compagno Boji. Esplora imponenti sale dei troni di giganti dèi-sovrani e città perdute. Scopri i loro segreti e preparati ad affrontare nemici ancora più letali. Preparati ad esplorare un mondo costantemente modificato dalle tue scoperte e dalle forze in conflitto! Parti per un'avventura indimenticabile."