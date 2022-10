Street Fighter 6, la closed beta mostra il sistema di combattimento Moderno

La closed beta di Street Fighter 6 sta mostrando tutto il potenziale del nuovo capitolo della famosissima saga di Capcom e alcune nuove funzionalità, fra le quali spicca il sistema di combattimento denominato Moderno.

Moderno in realtà è un vero proprio rifacimento e semplificazione del layout del tasti del controller. Avete presente come hanno funzionato i giochi di combattimento fin’ora? Tre tasti per il pugno e tre per il calcio (debole, medio e forte) più le varie combinazioni di tasti direzionali e pulsanti per le mosse speciali e le special art. Con il sistema Moderno il tutto si va a semplificare, si useranno 3 tasti per tutti i tipi di attacco che varieranno a seconda della direzione della croce direzionale/analogico, ed un solo pulsante per attivare le mosse speciali del personaggio. Per Ryu basterà ad esempio premere il tasto dedicato alle speciali per poter eseguire un Hadouken, mentre aggiungendo la freccia direzionale indietro partirà il “calcio rotante”, così come veniva chiamato in tempi remoti il Tatsumaki Senpu-Kyaku.

Anche le combo vengono semplificate con il sistema Moderno, che ora mette in automatico 3 di esse a disposizione di ogni personaggio del gioco, alcune delle quali si completano con una Super Art. Per poter accedere a questa mossa basterà la pressione ripetuta di un tasto per l’attacco mentre si tiene premuto il grilletto destro.

Persino le Super Art saranno modificate con questo sistema di combattimento, infatti per eseguirle invece di eseguire le complicatissime sequenze di movimento pad direzionale e tasti di attacco, basterà fare come per le mosse speciali, cioè premere il tasto dedicato al quale va aggiungo un altro tasto come può essere il cerchio o il tasto b nel caso di Xbox.

Il sistema Moderno è opzionae quindi i fedeli al sistema classico potranno continuare ad usare il vecchio metodo, ma con questi cambiamenti si tenta, evidentemente, di avvicinare i nuovi giocatori che potrebbero essere spaventati da un sistema di controllo così complicato come l’originale di Street Fighter.

Che ne pensate di questi cambiamenti? Fatecelo sapere nei commenti.