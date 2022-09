Tokyo Game Show e la conferenza di Capcom commentata in diretta dalle 16!

Il Tokyo Game Show è iniziato e le varie aziende stanno annunciando diverse novità a riguardo. Ad esempio Microsoft ha svelato una serie di giochi che sono già disponibili o arriveranno prossimamente all'interno dell'Xbox Game Pass tra cui Deathloop e Ni No Kuni.

Ma c'è un'altra società che potrebbe svelare qualche succosa notizia: stiamo parlando di Capcom che alle 16:00 orario italiano terrà la sua conferenza. Tra i vari giochi che Capcom presenterà troviamo Street Fighter 6 e Resident Evil Village, ma di sicuro ci sarà qualche asso nella manica.

Alle 16:00 anche il nostro Marcello Ribuffo sarà live sul canale Twitch di Eurogamer Italia per commentare assieme a voi questa conferenza. Come sempre potete seguire la nostra diretta qui di seguito con una pratica box chat per interagire con Marcello.

Non mancate!