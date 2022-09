Street Fighter 6 in una marea di dettagli tra nuovi personaggi, modalità, hub da esplorare e closed beta

Capcom ha annunciato tante novità al Tokyo Game Show oggi, non solo rivelando quattro personaggi classici per il suo prossimo picchiaduro, Street Fighter 6, ma ha anche svelato il Battle Hub multigiocatore e un'ampia varietà di modalità che si trovano all'interno.

La modalità World Tour vedrà i giocatori sviluppare il proprio combattente da zero, personalizzando completamente il proprio combattente su misura prima di attraversare l'universo di Street Fighter per imparare da alcuni fedeli combattenti.

I giocatori possono mettere i loro combattenti personalizzati contro altri in questo mondo o entrare nel Battle Hub per sfidare altri giocatori da tutto il mondo. Inoltre, i giocatori possono divertirsi giocando ad alcuni classici Capcom della vecchia scuola, come Street Fighter II e Final Fight, dall'interno della sala giochi dell'hub. Non solo, ma il video ci ha consentito di dare uno sguardo da vicino ad alcune vecchie glorie: Honda, Ken, Dhalsim e Blanka.

È stata anche annunciata una closed beta, che si svolgerà su tutte le piattaforme per il fine settimana dal 7 al 10 ottobre. Tranquilli, perché maggiori informazioni sul gioco arriveranno proprio domani alle 17:00 orario italiano.

Fonte: IGN