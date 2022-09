Street Fighter 6 ha un nuovo video gameplay che mostra Juri contro Kimberly

Capcom non ha confermato ancora la data di uscita di Street Fighter 6, ma possiamo essere certi che il lavoro sul picchiaduro è in corso e il titolo uscirà sul mercato il prossimo anno. Lo studio ha deciso di cogliere l'occasione per mostrare di nuovo il gameplay incentrato su due personaggi.

Juri Han è apparsa per la prima volta in Street Fighter V e, secondo le informazioni fornite da Capcom, è una brutale combattente di taekwondo sudcoreana che "si diverte a infliggere dolore agli altri". Kimberly, invece, è la debuttante di Street Fighter 6: la ragazza è stata addestrata da Guy e nonostante utilizzi lo stile Bushinryu, si è occupata di alcuni cambiamenti.

Sul nuovo video gameplay ci sono vari attacchi dei personaggi: forti colpi che fanno apparire sullo schermo nuove animazioni colorate. Questo effetto può funzionare particolarmente bene quando due giocatori esperti sono in competizione.

Vi ricordiamo che il gioco includerà anche dei piccoli stralci open world con attività da fare e un aspetto narrativo leggermente più rinforzato, proprio per accontentare la community e aggiornarsi, ma senza dimenticare la sua punta di diamante: il combattimento.

