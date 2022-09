Street Fighter 6 svela il roster con i suoi 18 iconici combattenti!

Dopo che è trapelato alcuni mesi fa, Capcom ha rivelato l'intero roster di 18 personaggi per Street Fighter 6, confermando il ritorno di Zangief, Cammy e Dee Jay, oltre a mostrare alcuni volti nuovi di zecca.

Sono stati alcuni giorni impegnativi per Street Fighter 6, dato che ha avuto una parte importante nella vetrina pre-TGS di Capcom. Nella giornata di ieri la società ha delineato varie informazioni sul gioco e su quello che troveranno di nuovo i giocatori, ma ha promesso che oggi sarebbero state rivelate grandi novità.

L'account Twitter ufficiale di Street Fighter 6 ha quindi condiviso il video stesso e ha nominato l'intero roster. Secondo quel Tweet, la formazione di partenza include "Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief, e Dhalsim".

Behold, the opening movie for World Tour, featuring art of the 18 characters on the launch roster for #StreetFighter6.



🌎 Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief, and Dhalsim. 🌏 pic.twitter.com/4tcHP3mHIc — Street Fighter (@StreetFighter) September 16, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come accennato in precedenza, l'intero elenco di Street Fighter 6 era effettivamente trapelato alcuni mesi fa. Tutti i personaggi mostrati in questa introduzione sono stati effettivamente inclusi in quella fuga di notizie, ma ce ne sono alcuni che non si vedono e potrebbero essere stati accantonati per un futuro DLC.