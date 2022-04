Subnautica otterrà un nuovo capitolo, arriva la conferma dallo studio di sviluppo

Lo sviluppatore Unknown Worlds ha confermato che c'è un nuovo titolo nella saga di sopravvivenza marina Subnautica. Al momento, il progetto è in una fase molto precoce. Verrà creato parallelamente al cosiddetto "Project M" a cui lo studio sta lavorando in questo momento, che sarà un gioco di strategia ambientato in un universo di fantascienza.

Unknown Worlds ha confermato l'esistenza di questa continuazione della saga di Subnautica in un tweet collegato alla sua pagina delle offerte di lavoro pubblicato qualche giorno fa.

Lo sviluppatore sta cercando un designer narrativo senior per partecipare al "prossimo gioco nell'universo di Subnautica". Dopo la pandemia, lo studio lavora completamente da remoto, quindi l'offerta è aperta a candidati provenienti da diversi paesi.

We're seeking a Senior Narrative Designer to work with us to help shape the next game in the Subnautica universe! 🖊️🌌



Come and join our fully remote studio and let's make great games together. Check out the full job description here 🔽 https://t.co/SfOKSmKpkT