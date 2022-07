System Shock Remaster è solo l'inizio! Per Nightdive Studios ce ne sono altri in arrivo

Sebbene ci siano ancora alcuni popolari sparatutto in prima persona oggi, il genere sta lentamente scemando. Tuttavia, negli anni '90, quando il concetto era nuovo di zecca, il mercato videoludico offriva moltissima scelta.

Tuttavia, è passato molto tempo e molti di quei giochi sono resi quasi ingiocabili dalla loro tecnologia obsoleta. È qui che entrano in gioco sviluppatori come Nightdive Studios, che aiutano a creare versioni rimasterizzate dei giochi e a farli funzionare per i PC moderni. L'hanno già fatto con diversi titoli famosi e ora sembra che non si vogliano fermare.

Recentemente il CEO di Nightdive Studios Stephen Kick, ha risposto a un tweet casuale di un fan, che ha creato un collage di 25 sparatutto old school e ha chiesto quali erano i preferiti dei giocatori. Kick ha sottolineato che Nightdive ha già rimasterizzato quattro giochi (Quake, Doom 64, Blood ed Exhumed) e ha aggiunto che ce ne sono "altri in arrivo".

We've remastered 4 of these...with a few more on the way... https://t.co/GHhyXs5Z8B — Stephen *Blade Kicker* Kick (@pripyatbeast) July 28, 2022

Uno di questi potrebbe essere GoldenEye 007 che ha fatto parlare di sé poiché secondo Jeff Grubb potrebbe trovarsi in 'un limbo' a causa della guerra in Ucraina.

Fonte: My Nintendo News