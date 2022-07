GoldenEye 007 si trova in un 'limbo' a causa della guerra in Ucraina per Jeff Grubb

GoldenEye 007 è uno degli FPS più importanti e amati dai giocatori e in questo periodo dopo diverso tempo è tornato sotto i riflettori. Di recente sono emerse voci secondo cui sarebbe in arrivo una versione rimasterizzata o addirittura un remake ma nulla è chiaro. Non solo, ma il potenziale progetto ore sarebbe fermo.

Secondo alcune indiscrezioni sulla tanto attesa di un remake o remaster GoldenEye 007, sono emerse nuove informazioni che non vanno per niente bene. Secondo il giornalista Jeff Grubb, la rimasterizzazione di questo classico di Rare si trova in una sorta di 'limbo' a causa della guerra. Sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli, la menzione della guerra non può essere collegata a un altro evento diverso dall'invasione russa dell'Ucraina. In precedenza, lo stesso Grubb aveva rivelato che la presentazione del gioco era stata rinviata per lo stesso motivo.

Ora, ciò non sarebbe legato al processo di sviluppo, nel senso che qualche squadra è in difficoltà a causa della guerra in Ucraina, ma al contenuto del progetto. Il fatto è che GoldenEye 007 è completamente ispirato al film e una delle location è la Russia. Dallo scoppio della guerra, molti videogiochi, come altri prodotti di intrattenimento, hanno rimosso ogni riferimento alla nazione.

Goldeneye is still in limbo because of the war. 1 v 100's team lead left Microsoft. I don't know what that means for the game. — Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) July 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Secondo quanto riportato da Grubb quindi il team al lavoro sul progetto avrebbe sospeso il progetto, invece di decidere di modificare i contenuti. Ricordiamo tuttavia che per adesso nessuno ha annunciato ancora questa versione di GoldenEye 007, anche se qualche tempo fa gli sviluppatori avevano sbloccato alcuni obiettivi inediti lasciando pensare che effettivamente qualcosa in cantiere c'è.