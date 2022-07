Tactics Ogre Reborn è praticamente ufficiale? Spunta data di uscita e primi screenshot

Tactics Ogre: Reborn sembra essere reale e dovrebbe uscire l'11 novembre. La versione moderna del RPG strategico è nota da tempo, se prendiamo in considerazione che il gioco era spuntato all'interno del grosso leak di GeForce Now.

Non solo ma Square Enix aveva registrato il nome alcuni mesi fa e adesso tocca al database del PlayStation Store a svelare i primi dettagli e le immagini: pertanto sembra che il suo annuncio possa essere imminente.

Le informazioni sono state raccolte da PS Deals, un sito web dedicato alla raccolta dei prezzi nel negozio digitale PlayStation. Tactics Ogre: Reborn uscirà su PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre ad altri sistemi che non conosciamo ancora: anche la versione PC dovrebbe essere confermata, dato che il gioco è comparso all'interno del leak Nvidia.

Secondo i dettagli trapelati la versione rimasterizzata include voci per tutti i dialoghi, sia in inglese che in giapponese, un sistema di livellamento per unità, un ritmo di battaglia più veloce, salvataggio automatico, un'interfaccia rifatta per le risoluzioni attuali, intelligenza artificiale migliorata e musica riarrangiata. Ora quindi non resta che attendere l'ufficialità.

