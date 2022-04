Tactics Ogre Reborn registrato in Giappone, Square Enix sta preparando una remaster del GDR tattico?

Square Enix ha registrato il marchio di Tactics Ogre: Reborn in Giappone, dando adito a speculazioni su una potenziale versione rimasterizzata di Tactics Ogre: Let Us Cling Together, il gioco di ruolo tattico medievaleggiante.

Il marchio, avvistato e condiviso da un utente di Twitter molto aggiornato su questo genere di annunci, Nibel, sarebbe stato preannunciato dal leak di GeForce Now dello scorso anno, che indicava una remaster di Tactics Ogre.

Square Enix has trademarked Tactics Ogre: Reborn in Japan https://t.co/WNanD8dQGm — Nibel (@Nibellion) April 7, 2022

Tactics Ogre: Let Us Cling Together uscì sul Super Famicom in Giappone nel lontano 1995, per poi essere pubblicato anche sul Sega Saturn e, in occidente, sulla PlayStation. Il 25 febbraio del 2011 ne è stato pubblicato un remake per PSP: i tempi sarebbero quindi maturi per un ritorno in grande stile.

Fonte: Eurogamer.net