Team Fortress 2: Valve finalmente risponde alla community dopo due anni di silenzio

Negli ultimi anni Team Fortress 2 è afflitto da alcuni grossi problemi, per lo più riferiti a bot e hacker che ne hanno minato la vivibilità. Valve però ha sempre fatto orecchie da mercante, tanto che negli ultimi due anni, sul profilo ufficiale dedicato al gioco, non ha pubblicato assolutamente nulla.

La community a un certo punto ha perso la pazienza e dopo aver lanciato la campagna social #SaveTF2, Valve si è finalmente fatta sentire:

TF2 community, we hear you! We love this game and know you do, too. We see how large this issue has become and are working to improve things.