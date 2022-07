Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ha venduto un milione di copie in meno di un mese

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l'acclamato beat-em-up di ispirazione retrò dello sviluppatore Tribute Games e del publisher Dotemu, ha venduto più di 1 milione di copie dal lancio avvenuto poco meno di un mese fa, a giugno.

Shredder's Revenge ha avuto un successo strepitoso dopo la sua uscita su PlayStation, Xbox, Switch e PC, e ora è stato annunciato ufficialmente il traguardo di 1 milione di copie su Twitter.

"Tribute Games si è prefissata di realizzare la celebrazione definitiva di un capitolo della storia delle TMNT che per noi ha un significato fondamentale, ed è stato meraviglioso vedere il divertimento accessibile dei beat-em-up risuonare tra i fan di lunga data e i neofiti del genere", ha dichiarato il cofondatore di Tribute Games Jean-Francois Major in un comunicato stampa che accompagna la notizia.

.@TMNT #ShreddersRevenge sold over 1 million copies around the world and we can't thank you enough for your everlasting support 🫶



Working on TMNT was the challenge of a lifetime and everything became possible thanks to @Nickelodeon and the incredible work of @TributeGames! pic.twitter.com/VMed9Acv7k