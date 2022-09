Nickelodeon e Paramout sarebbero al lavoro su un nuovo gioco AAA delle Tartarughe Ninja

Secondo quanto riferito, Nickelodeon e Paramount lanceranno un gioco "nuovo di zecca tripla A" delle Tartarughe Ninja nel 2023.

È stato un anno piuttosto impegnativo per i fan delle Tartarughe Ninja con la recente uscita di Shredder's Revenge e The Cowabunga Collection. Sembra che il 2023 si preannuncia altrettanto impegnativo, tuttavia, poiché un gioco nuovo di zecca e soprattutto AAA è già in lavorazione.

Come condiviso dall'utente di ResetEra P-Bo e segnalato da NickALive!, la pagina 170 del numero di settembre della rivista Toy World conferma che un nuovo gioco di Teenage Mutant Ninja Turtles è in arrivo. La pagina si concentra su "Prodotti ed esperienze di consumo fondamentali" e elenca alcuni dei franchise che hanno avuto successo quest'anno, incluso un grande focus sulle Tartarughe Ninja.

Dopo aver menzionato l'imminente film di Seth Rogen, Mutant Mayhem, la pagina passa ai videogiochi. Possiamo leggere: "La Paramount sta anche pianificando un remaster di The Cowabunga Collection di Konami alla fine dell'anno e lancerà un nuovissimo gioco Tripla-A originale nel 2023".

Toy World non menziona ulteriori dettagli per questo gioco, nemmeno quale sarà il suo genere, ma la menzione del gioco "nuovo di zecca AAA" lascia presagire che non sarà un picchiaduro a scorrimento laterale come Shredder's Revenge.

Ad ogni modo staremo a vedere: se la sua uscita è davvero prevista per il 2023 è probabile che ne sentiremo parlare molto presto.

Fonte: MyNintendoNews