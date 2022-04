Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge in un nuovo video gameplay, finestra di lancio annunciata

Tribute Games e DotEmu stanno continuando a lavorare su Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il nuovo picchiaduro con protagonisti le iconiche Tartarughe Ninja che si distingue per quel tocco retrò che tanto ci ricorda i titoli classici della saga pubblicati negli anni '80 ai tempi del NES.

Un ottimo modo per capire perché è così atteso è il gameplay di 11 minuti che è stato pubblicato da IGN. Questo video ci mostra le prime fasi del gioco: possiamo quindi dare un'occhiata al suo gameplay, consentendo ai fan di dare uno sguardo più da vicino sulle meccaniche di combattimento.

Anche se nel video vediamo in azione Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, è possibile anche giocare nei panni del Maestro Splinter e la giornalista April O'Neil, ma quello che possiamo anche apprezzare è quel tocco animato che avrà il titolo, così come il fatto che tutti i personaggi principali saranno doppiati dagli attori originali.

Al momento non c'è ancora una data di uscita specifica per questo gioco, ma è stata annunciata la sua finestra di lancio, ovvero questa estate. Rimanete sintonizzati con noi per sapere maggiori dettagli.

Fonte: Push Square