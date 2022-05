Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge arriva anche in versione fisica!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è più di un'operazione nostalgia, portando un picchiaduro a scorrimento intriso di magici anni '90 ma senza dimenticare che siamo negli anni '20 del 2000. L'attenzione dedicata al titolo sarà possibile toccarla con mano, visto che Limited Run Games ne ha annunciato le versioni fisiche.

Queste versioni, disponibili su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, saranno dotate di copertina reversibile, adesivi e soprattutto, un piccolo art book. Arriverà anche una speciale Collector's Edition ma ne sapremo di più solo dal 6 giugno.

COWABUNGA! Kick shell with the boys in a bodacious beat-em-up on PS4, Switch & XBOX!

Our release of Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge comes to LRG + major retailers this year! Tune in to LRG3 on 6/6 for a Collector's Edition reveal! Hang tight for more info, dudes! pic.twitter.com/Pbc5BW5fAr — Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 24, 2022

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge arriverà in estate, anche su PC via Steam.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vanta un gameplay rivoluzionario senza però rinunciare alle meccaniche di combattimento classiche, il tutto firmato dagli esperti di picchiaduro di Dotemu (Streets of Rage 4) e Tribute Games. Fatti strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annienta schiere di nemici infernali con la tua Tartaruga preferita e le sue abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica! Scegli un guerriero, usa combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffati in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja. Impegnati al massimo e affronta Shredder e il suo fedele Clan del Piede in solitaria, oppure chiama i tuoi migliori amici per entusiasmanti sessioni con un massimo di quattro giocatori in contemporanea!"

Fonte: MyNintendoNews