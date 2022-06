Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge potrebbe ricevere DLC in futuro

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è ora disponibile e l'accoglienza da parte della critica e del pubblico per il picchiaduro è stata quasi universalmente positiva. I fan del gioco, ovviamente, sperano che ci siano più contenuti in arrivo in un futuro non troppo lontano, e sebbene nulla del genere sia stato ancora annunciato, ci sono buone probabilità che ciò accada.

In un recente episodio del podcast di Xbox Expansion Pass, Yannick Belzil, sviluppatore di Tribute Games, che è stato il designer narrativo di Shredder's Revenge, ha discusso della possibilità di DLC per costumi alternativi e del motivo per cui il team di sviluppo non ci ha lavorato perché voleva ricreare perfettamente i modelli dei personaggi predefiniti nel gioco.

"Non abbiamo pensato durante la produzione di creare costumi alternativi perché siamo molto orgogliosi delle nostre animazioni, e le animazioni sono davvero dettagliate e sono piene di personaggi. Sono davvero animati con dettagli minuziosi, il che significa che la loro realizzazione richiede molto tempo".

Dopo poco tempo, Cyrille Imbert - CEO dell'editore Dotemu - attraverso Twitter ha parlato in seguito alla risposta di Belzil, spiegando che sebbene non ci siano piani attuali per il DLC Shredder's Revenge, ciò potrebbe cambiare in futuro in base a ciò che voglioni i giocatori.

Some clarification here: There won’t be alternative costumes at launch and we don’t have DLC plans so far, but we never said “never”😉 It will depend on many factors like the game's reception and the ideas/feedback that the awesome community will send us. https://t.co/l51aqNmYKI — Cyrille Imbert (@CyrilleImbert) June 15, 2022

"Dipenderà da molti fattori", ha spiegato Imbert, "come l'accoglienza del gioco e le idee/feedback che la fantastica community ci invierà". Insomma, per adesso la porta ad eventuali DLC in futuro è aperta.

