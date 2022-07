The Last Case of Benedict Fox: i creatori elogiano Xbox Game Pass

The Last Case of Benedict Fox è stato mostrato all'Xbox & Bethesda Games Showcase e da allora molti fan hanno messo gli occhi su questo nuovo gioco che arriverà al lancio su Xbox Game Pass, rendendola un'occasione unica per calarsi nei panni di questa avvincente storia.

Recentemente il sito True Achievements ha parlato con il direttore creativo di Plot Twist riguardo a come sia stata la decisione di entrare in Xbox Game Pass. Nonostante le molte opinioni sul fatto che il servizio di Microsoft non sia redditizio, lo sviluppatore ne è davvero grato. Senza dubbio, questa avventura che sembra essere stata ambientata dallo stesso Lovecraft colpisce già di per sé, ma il team ha voluto descrivere in dettaglio il loro arrivo su Xbox Game Pass e non potrebbero essere più felici di questa opportunità.

"È difficile per noi descrivere le influenze positive che Xbox Game Pass ha avuto sul nostro gioco. Questo apre le porte a una moltitudine di giocatori diversi per godersi Benedict e, incrociando le dita... Per innamorarsi del gioco e del genere. Questo è un ottimo affare per un piccolo studio come noi" ha dichiarato Bartek Lesiakowski.

Vi ricordiamo che The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile su PC e Xbox nella primavera del prossimo anno.

