The Last Case of Benedict Fox tra Lovecraft e metroidvania in un video gameplay esteso da non perdere

The Last Case of Benedict Fox è stata una delle grandi sorprese dell'Xbox & Bethesda Games Showcase. Il gioco indipendente si è infatti distinto per la sua direzione artistica e la sua deliziosa atmosfera lovecraftiana. Una delizia che ora possiamo ammirare grazie ad un extended gameplay.

Sviluppato da Rogue Games, The Last Case of Benedict Fox ci immerge nello stile metroidvania. Qui i giocatori dovranno esplorare un antico edificio che racchiude preziosi segreti, soprattutto quelli del passato del protagonista.

Nei panni di Benedict Fox, i giocatori dovranno quindi ispezionare le stanze di questa casa. Tuttavia, non saranno soli. Durante tutta l'avventura saranno infatti accompagnati da un demone con cui sarà possibile comunicare.

Si tratta di un rapporto complesso tra i due personaggi in quanto il demone non sarà lì ad aiutare, ma si rivelerà comunque utile per l'intera esperienza. Oltre a questo, mentre esplorerete la casa alla ricerca dei suoi misteri dovrete affrontare anche molti nemici. Qui di seguito potete dare uno sguardo più approfondito al gioco.

The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile su PC e Xbox nel corso del 2023. Ovviamente arriverà al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.