The Quarry si aggiorna alla versione 1.05 e introduce QTE più difficili

A giugno, Supermassive Games ha pubblicato il suo ultimo titolo horror, The Quarry, in collaborazione con l'editore 2K Games.

Come annunciato da 2K Games, è ora disponibile un nuovo aggiornamento per The Quarry, con il quale l'avventura horror verrà aggiornata alla versione 1.05. Il log delle modifiche ufficiale per la nuova patch mostra che gli sviluppatori di Supermassive Games hanno modificato le sequenze QTE. Qui, lo studio britannico ha risposto al feedback dei giocatori che ritenevano che i QTE di The Quarry fossero troppo facili.

Se cercate quindi una nuova sfida ludica, dopo aver installato l'aggiornamento 1.05 avrete la possibilità di aumentare la difficoltà delle sequenze QTE. Si parla infine di prestazioni ottimizzate e di eliminazione di errori critici che potrebbero portare a crash incontrollati in casi isolati. L'aggiornamento 1.05 è disponibile su tutte le piattaforme per le quali è stato lanciato The Quarry.

#TheQuarry came out exactly two months ago. Who's still feeling emotional since their first playthrough? 🥲 @2K



And ICYM the game has been recently updated with:

🕹️ Option for harder, faster QTEs

🗣️ Option to select different language subtitles with the original English VO pic.twitter.com/lXtDefyNS8 — Supermassive Games (@SuperMGames) August 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per chi non lo sapesse The Quarry è un'avventura horror narrativa che è volutamente basata sui film anni Ottanta e Novanta. La storia si svolge in un campo estivo e quando il sole tramonta l'ultimo giorno di quella che è stata una vacanza rilassante, inizia una spietata lotta per la vita o la morte per i residenti del campo estivo e per i loro assistenti. Grazie alla componente multiplayer online, sarete in grado di fare squadra con gli amici e dare loro il controllo di personaggi selezionati.

Fonte: PSU