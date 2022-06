The Quarry, la modalità multiplayer rinviata a causa della guerra in Ucraina

La modalità multiplayer di The Quarry è stata rinviata a causa della guerra in Ucraina. Il gioco horror appena lanciato è un importante ritorno alle origini per lo sviluppatore Supermassive Games dopo che hanno trascorso gli ultimi anni a lavorare su giochi VR, la serie targata Dark Pictures che in qualche modo usano la formula che hanno creato con Until Dawn e altro ancora.

The Quarry è molto più un successore spirituale di Until Dawn rispetto a qualsiasi altro suo gioco, motivo per cui è stato accolto così bene sia dalla critica che dai fan. Detto questo, alcuni stanno ancora aspettando di giocarci perché vogliono provarlo con i loro amici tramite il multiplayer online.

Sebbene The Quarry offra la modalità cooperativa locale, uno dei suoi maggiori punti di forza è la possibilità di giocare online con un massimo di 8 giocatori. Purtroppo, poco prima del lancio, la modalità multiplayer di The Quarry è stata rinviata. Supermassive ha promesso che sarebbe stato lanciato a luglio, ma quella finestra di tempo ha fatto sì che molti si chiedessero perché fosse stato rinviato.

Ora in un'intervista, il direttore creativo Will Byles ha dichiarato che la modalità è stata posticipata perché hanno dovuto spostare i server per la modalità e il team che ci lavorava, poiché si trovavano a Kiev, un luogo fortemente colpito dalla guerra in Ucraina. Detto questo, Supermassive afferma che i lavori ora stanno procedendo regolarmente.

Fonte: Eurogamer