The Quarry ma non solo! Supermassive lavora già al prossimo gioco horror

Will Byles, il director dietro i classici giochi horror come Until Dawn e The Quarry, ha anticipato che il suo prossimo progetto potrebbe deviare dal genere per cui è meglio conosciuto e che probabilmente verrà lanciato intorno al 2025/26.

Byles ha rivelato che ha ancora in programma di creare avventure basate sulla narrativa e che il prossimo progetto di Supermassive Games sarà saldamente radicato nel genere horror come previsto. Tuttavia, ciò potrebbe non significare necessariamente che sarà un titolo in stile horror adolescenziale.

"Mi piace il lusso di poter esplorare davvero i personaggi e lo si ottiene solo con una storia più lunga. Infastidisce alcune persone, perché si annoiano, ma mi piace molto il fatto che si possa approfondire i personaggi ed esplorare le relazioni che invece con una storia breve sarebbe difficile" ha dichiarato Byles.

"Abbiamo iniziato a lavorare sul prossimo gioco. Non posso davvero dire molto a riguardo, ma abbiamo iniziato. Ancora una volta, è lo stesso genere di genere horror, ci atteniamo a quello. Ha dimensioni equivalenti a The Quarry...e questo è quanto posso dire senza rivelare troppo. Non so fino a che punto possiamo estendere ulteriormente la cosa dell'horror adolescenziale, perché ci limita un po'".

E per quanto riguarda la data di uscita non sembra essere così tanto vicina: "Di certo non saranno i sette anni che ci sono voluti tra Until Dawn e The Quarry, ma potrebbe uscire nel 2025, o forse il 2026".

