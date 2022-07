The Quarry si aggiorna e ottiene la modalità multiplayer

The Quarry è uscito da circa un mese e il nuovo titolo di avventura horror interattiva di Supermassive Games è stato accolto bene dalla critica e dal pubblico. Prima del suo lancio, lo sviluppatore aveva dichiarato che la modalità multiplayer sarebbe arrivata in un secondo momento a luglio. Ebbene la promessa non è stata disattesa e il gioco ha ora ricevuto questa modalità.

Il publisher 2K Games ha confermato che l'ultimo aggiornamento di The Quarry è ora disponibile e la più grande aggiunta che porta è Wolfpack Online Multiplayer, che consente a un massimo di sette giocatori di giocare insieme online.

In aggiunta a ciò, in seguito a questo nuovo aggiornamento, i giocatori ora possono anche ascoltare ogni episodio del podcast in-game Bizarre Yet Bonafide, mentre con la Deluxe Edition i proprietari ora possono anche equipaggiare i personaggi con nuovi abiti a tema anni '80.

#TheQuarry's major update is LIVE!



🐺 Play Wolfpack Online Multiplayer with up to 7 friends

🎙 Listen to every Bizarre Yet Bonafide podcast ep.

📼 Deluxe Edition owners, explore in style w/ '80s outfitshttps://t.co/XhaLIFIi6U



🚨 Spoiler and headphone warning for the video 🚨 pic.twitter.com/fxe2fIJjMu — Supermassive Games (@SuperMGames) July 8, 2022

The Quarry è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il prossimo titolo horror di Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, verrà lanciato questo autunno.

Fonte: Rock Paper Shotgun