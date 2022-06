Ubisoft non raggiunge gli obiettivi e il CEO Yves Guillemot si taglia lo stipendio del 30%

Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot è un CEO più povero nel 2022. Con Ubisoft sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi finanziari annuali, il suo CEO ha deciso di tagliare lo stipendio del 30% in solidarietà con l'editore francese in difficoltà.

Attraverso un documento finanziario facoltativo che le società nell'UE forniscono come aggiornamento provvisorio sui loro risultati finanziari, quest'anno Guillemot subirà una riduzione del 30% della retribuzione, perdendo 310.607 euro del suo stipendio. Questa informazione è in caratteri piccoli nel documento e viene tranquillamente descritta come una "decisione del presidente e dell'amministratore delegato".

Guillemot guadagnerà ancora € 624.824 quest'anno, ma è molto meno degli € 1,03 milioni che aveva guadagnato l'anno prima. "Questa è una decisione personale di Yves Guillemot", ha dichiarato un rappresentante di Ubisoft, "che ha preso considerando che la società non aveva raggiunto gli obiettivi finanziari che aveva comunicato pubblicamente ai mercati".

Questo taglio di stipendio deriva dal fatto che Ubisoft ha mancato i suoi obiettivi finanziari per l'anno, con l'utile operativo in calo del 14%. Anche le azioni di Ubisoft hanno perso quasi la metà del loro valore rispetto a questo periodo nel 2020, anno in cui Ubisoft è stata scossa da numerosi scandali di cattiva condotta sessuale.

Non sono solo questi casi di molestie a inficiare nel mancato guadagno di Ubisoft, ma anche la mancanza di giochi di successo. Prince of Persia è stato rinviato a tempo indeterminato, Skull & Bones sta impiegando molto più tempo per lo sviluppo di quanto inizialmente previsto e Ghost Recon Breakpoint è stato un flop.

