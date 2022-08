UFL mostrato con un nuovo gameplay trailer incentrato sui portieri e tiri dalla lunga distanza

FIFA, eFootball e ora anche UFL. I calcistici si stanno moltiplicando, considerando anche il misterioso Goals basato su blockchain e il disperso progetto dell'ente mondiale del calcio che ancora non sembra aver trovato uno sviluppatore adeguato.

Dopo un lungo spazio occupato da FIFA 23, anche UFL ha deciso di mettersi in gioco mostrando un piccolo gameplay trailer incentrato su portieri e tiri dalla lunga distanza, due tra gli elementi più difficili da gestire in un gioco di calcio. Benché tecnicamente non sembri nulla di eccezionale, le movenze dei portieri non sembrano per nulla male, gestendo le diverse situazioni nel modo migliore possibile.

Ancora è molto presto per dare delle valutazioni anche perché ancora non vi è ombra di una data di rilascio ufficiale. Vi ricordiamo che UFL, come eFootball di Konami, sarà free-to-play, disponibile forse entro la fine dell'anno su console Xbox, PlayStation oltre che su PC.