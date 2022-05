UFL torna a mostrarsi in un video gameplay off-screen su monitor Ultrawide

Dopo il reveal del gameplay all'inizio di quest'anno, UFL, il nuovo gioco di calcio di Strikerz rivale di FIFA ed eFootball, è tornato a mostrarsi in un nuovo filmato off screen.

Nello specifico, l'amministratore delegato dello studio, Eugene Nashilov, ha pubblicato su Twitter un video gameplay che mostra il titolo sportivo su monitor Ultrawide.

All'interno del filmato possiamo dare un'occhiata alla schermata iniziale della partita, allo stadio e ad alcune sequenze di gameplay.

UFL, realizzato con Unreal Engine, arriverà quest'anno su Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 e PS4.

Ok guys, the team might kill me 4 posting such a raw material. Non-final, not optimised for the 🖥, but hey… we only live once 😏 still lots of work ahead, but hope it gives you the vibe of the current build we have.



BTW, UFL Insider is also coming soon. Stay tuned. @UFLgame pic.twitter.com/4qEfk3ZFnV