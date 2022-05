Unreal Engine dal 1995 a oggi! Un video mostra le origini dell'iconico motore

Un canale Youtube ha mostrato la primissima tech demo dell’Unreal Engine in esecuzione su un modernissimo computer spinto da una RTX 3080 di Nvidia - overkill, veramente.

La tech demo non dovrebbe essere compatibile con gli ultimi sistemi operativi di Windows, ma pare che eseguire il programma in modalità compatibilità con Windows XP produca i risultati sperati, anche se non del tutto: in questo modo, la stabilità non è il massimo.

Da qui il framerate spesso instabile, che però non ha impedito allo youtuber di catturare alcune clip e metterle in circolazione.

Non c’è che dire, ora come ora la tech demo è parecchio datata: l’Unreal Engine riporta alla mente i vecchi classici e farà riemergere ricordi su ricordi negli appassionati di Doom e non solo. Chissà se tra 27 anni verrà riportata alla luce una tech demo dell’Unreal Engine 5 e si guarderà con nostalgia al 2022…

Fonte: DSOG