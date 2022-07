DOOM, il creatore John Romero sta lavorando a un nuovo FPS in Unreal Engine 5

Il creatore di DOOM, John Romero ha affermato di essere al lavoro su un nuovo gioco FPS.

In un tweet recente, Romero ha twittato per dire che stava assumendo per un "nuovo FPS" di Romero Games. Le informazioni nel tweet continuano spiegando che il team sta "lavorando con un importante editore" sul gioco, che è "un nuovissimo FPS con una nuova IP originale".

Se il team è attualmente in fase di assunzione, è probabile che il gioco sia nelle prime fasi di sviluppo, ma il tweet di Romero dice che lo studio si sta espandendo. Il sito web dello studio conferma che il gioco sarà realizzato con la "tecnologia all'avanguardia" di Unreal Engine 5.

C'è poco altro da dire in questo momento, ma alcuni indizi possono essere estrapolati dagli annunci di lavoro disponibili su quel sito web. Ruoli multipli suggeriscono un focus significativo sul multiplayer: per il lead level designer i requisiti includono "ampia esperienza" su "titoli per console o PC di ultima generazione che presentavano una componente multiplayer", mentre i ruoli di online architect e programmatore multiplayer senior suggeriscono entrambi che il gioco online sarà importante per il nuovo progetto.

Exciting news! I'm working on a new FPS, and we're hiring. Visit https://t.co/PIhw3iPgLG and check out our careers page. #gamedev #gamedevjobs pic.twitter.com/D0fcN3X8Fk — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) July 19, 2022

Oltre a ciò, tuttavia, Romero afferma che "è troppo presto per condividere altre informazioni" sul gioco. Ai fan quindi non resta che attendere.

Fonte: DSOG