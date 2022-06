Wo Long: Fallen Dynasty di Team Ninja approderà anche su PS5 e PS4

È stato confermato che la nuova IP di Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty uscirà anche su PS5 e PS4 all'inizio del 2023.

Il gioco, che assomiglia molto alla serie Nioh, è stato annunciato per l'uscita al day one su Xbox Game Pass e il publisher Koei Tecmo ha rivelato che anche le piattaforme Sony riceveranno il gioco, a prezzo pieno.

Come sottolinea Gematsu, la conferma dell'uscita per PS5 e PS4 proviene da una pagina sul sito web di Xbox, mentre Koei Tecmo stessa non ha ancora detto nulla al riguardo.

Il comunicato stampa è in realtà datato per oggi, il che suggerisce che la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire durante la giornata di oggi. In ogni caso, ora sappiamo che anche i giocatori PS5 e PS4 potranno giocare al prossimo gioco di Team Ninja.

Lo sviluppo è guidato dal produttore di Bloodborne Masaaki Yamagiwa e dal produttore di Nioh Fumihiko Yasuda. "Un dark fantasy ambientato durante il caotico periodo dei Tre Regni, la narrazione racconta in modo vivido la strenua lotta per la sopravvivenza di un soldato della milizia durante la tarda dinastia Han, infestata dai demoni".

Fonte: Pushsquare.