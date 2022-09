Wo Long Fallen Dynasty ha una demo disponibile adesso su PS5 e Xbox Series X/S

Tramite un comunicato stampa, Koei Tecmo Europe e Team Ninja hanno annunciato l'arrivo della demo della loro ultima epopea, Wo Long: Fallen Dynasty.

La demo è disponibile da oggi venerdì 16 settembre alle 13:00 orario italiano fino a lunedì 26 settembre alle 8:59 su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Attualmente una demo per PC non è ancora stata annunciata.

La demo ricca di azione offre uno sguardo all'interno di un oscuro mondo dei Tre Regni e la lotta caotica per salvare una terra un tempo amata, ora infestata dai demoni. Con la spada strappata dalle arti marziali cinesi, la demo mostra le strategie e la rapidità della battaglia, offrendo anche ai giocatori un assaggio del multiplayer online, dell'editor del personaggio e delle abilità di gioco tra cui l'esplorazione verticale e l'importanza del morale.

Wo Long: Fallen Dynasty Demo releases today! Demo is available on PlayStation 5 & Xbox Series S|X.



Those who complete the demo will receive the special item "Crouching Dragon Helmet" that can be equipped in the final game!

This demo will end on Sept. 25th! #WoLongFallenDynasty pic.twitter.com/8SQ4XWoePE